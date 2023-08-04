تعرف على موعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة بعد توديع البطولة العربية

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، للعودة إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، بعد توديع البطولة العربية، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وحرصت بعثة الزمالك، على التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، قبل العودة إلي القاهرة مساء اليوم الجمعة بعد وداع البطولة العربية بعد التعادل الإيجابي 1/1 مع النصر السعودى فى الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة.

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.