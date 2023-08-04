الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين بحريتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرتين بحريتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الهجوم على قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية المطلة على البحر الأسود.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 1 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.

وتم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.