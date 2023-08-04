أوروبا «تتجاهل» أشهر بلوجر| «نويل» يتفاجأ بردود الفعل.. ورواد «السوشيال ميديا»: عد لمصر مرة أخرى فهي ليست كأي بلد آخر

كشف البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون، أحد أشهر نجوم «التيك توك» في العالم، خلال زيارته لأوروبا عن أبرز المواقف الغريبة التي تعرض لها وردود الفعل التي لم يكن يتوقعها منهم على عكس زيارة لكثير من البلدان على مستوى العالم.

- وتعرض جريدة «هير نيوز» خلال السطور التالية ملخص زيارة البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون لأوروبا وكيف كان رد فعل الشارع الأوروبي على حركاته الاستعراضية الراقصة والمعروف بها وتجاوبهم معه:

فيديوهات البلوجر الألماني أثناء زيارته لأوروبا

عرض البلوجر الألماني «نويل» فيديوهات على التطبيق الخاص به «إنستجرام» أظهر فيها ردة فعل الشارع الأوروبي عندما قام بعمل رقصاته الاستعراضية المعتادة وتفاجأ بردة فعل غير متوقعة، حيث عندما بدأ بعمل الخدعة المعتاده ومن ثم قام برقصاته الاستعراضية فلم يتجاوب معه أحد من الأشخاص المحيطين به أثناء تواجده في الشارع كما هو واضح بالفيديو الذي تم عرضه، مما أثار لديه حالة من المفاجأة والدهشة ممزوجة بخيبة الأمل؛ لأنه لم يكن يتوقع أبدًا أن تكون تلك هي ردة فعلهم واستجابتهم له.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

وبعدما نشر البلوجر الألماني الفيديو عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام» قام رواد التواصل الاجتماعي بالتعليق على الفيديو الذي يوضح ردة فعل الأوروبيين اتجاه البلوجر وكانت التعليقات أكثرها مؤازرة له والكثير منهم دعاه للرجوع إلى مصر مرة ثانية؛ لأنه البلد الذي أحسن استقباله واستضافته وأكرمه، فقال أحدهم: «ملكش أكل عيش هناك يابني، دي ناس كئيبة»

وقال آخر: «ارجع مصر يعم الناس»،

وعلق أخر قائلاً: «هنا الدنيا مش واكله ارجع للأغاني المصري يا بني هنا الانتشار مش هيتعوض»

جدير بالذكر أن البلوجر الألماني قام منذ أيام بزيارة مصر، وظهر البلوجر نويل روبرتسون في مجموعة من الفيديوهات عبر تطبيق «تيك توك» وهو يقوم بزيارة أبرز وأهم المناطق السياحية في مصر ومن ضمن تلك المناطق هي: "الأهرامات - شارع الحسين - شارع المعز - وغيرها، وصور عدد كبير من الفيديوهات مع المصريين فى الشوارع بطريقة عفوية على أغنية «calm down» محققة الآلاف المشاهدات والتعليقات التي ترحب بقدومه إلى مصر.

أبرز المعلومات عن نويل روبنسون:

- اسمه الحقيقي هو Noel Robinson، يبلغ من العمر 26 عامًا، حيث اختار مصر لتكون وجهة له من أجل قضاء عطلته على أراضيها.

- ويُقدر عدد المتابعين له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تيك توك بـ30 مليون متابع، بينما يصل عدد المتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" نحو 3.8 مليون متابع.

- ويشتهر نويل روبنسون بما يؤديه من حركات راقصة، منذ دخوله إلى المجال الجوي المصري، حيث نشر فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية.

- وتجاوزت مشاهدات البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون الملايين خلال ساعات قليلة من تواجده في مصر، حيث نشر العديد من الفيديوهات الترويجية في شوارع القاهرة، والتي نالت إعجاب المتابعين حول العالم.