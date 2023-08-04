عدسات في حياة البابا شنودة

تنشر «البوابة نيوز» حياة المصورين الذين وثقوا لنا حياة قداسة البابا شنودة، كان قداسة البابا شنودة يمتلك ويستعمل كاميرا فوتوغرافية؛ وذلك لأنه كان عضو نقابة الصحفيين، فهل يجوز اعتبار الأستاذ نظير جديد أول مصور فى حياة البابا شنودة؟.



- يعتبر أوتو ميناردوس أول باحث ورحالة وضع عبقرية البابا شنودة على الخريطة العالمية وقام بتصوير الراهب أنطونيوس السرياني في المغارة ذو اللحية الغزيرة وهى صورة مشهورة جدا وكذلك التقاط صورة البابا شنودة مع القديس عبد المسيح الحبشي.



الفنان السكندري جورج غالي قلدس وهو من قام بتصوير سيامة الأنبا شنودة أسقف التعليم ومن حسن الترتيب الإلهي أن يقوم الدكتور مينا بديع عبد الملك عالم الرياضيات الشهير ابن الإسكندرية بنشر وحفظ تراث الفنان العبقري المرحوم جورج غالي قلدس.



- يعتبر الفنان الموهوب المقاتل أنطون البير من أهم المصورين فى حياة قداسة البابا شنودة الثالث ليس لأنه فقط صور قداس التجليس والقرعة الهيكلية بل تاريخ حافل جدًا من العلاقة المتميزة حتى آخر مراحل الحياة. كان كبير مصور جريدة الأهرام. وكبير مصور رئاسة الجمهورية وألقاب عديدة جدًا سبق النشر بالتفصيل.



الأستاذ رضا صبحي خادم متميز فى كنيسة السيدة العذراء بروض الفرج ومن أوائل المصورين الذي جمع بين التصوير الفونجرافي وتصوير الفيديو وعمل فترة كبيرة بشركة آمون للأدوية وكان خادمًا معروفًا فى مجال الخدمة الاجتماعية وكان يوم الخميس اجتماع إخوة الرب مع قداسة البابا شنودة من أهم مراحل خدمته وندعو له بدوام الصحة والعافية متعه الله بكامل الصحة.

ويعتبر تصوير قداسة البابا بدير السريان فى يوم القرعة الهيكلية من أشهر صورة.

