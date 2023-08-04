المجلس العسكري في النيجر ينهي مهام سفراء بلاده في أربع دول

أعلن المجلس العسكري في النيجر إنهاء مهام سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوجو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا، متعهدين بالرد "فورا" على "أي عدوان" خارجي.

وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء أمس الخميس، أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديّين.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه في مواجهة موقف فرنسا ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".