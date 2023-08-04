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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا، متعهدين بالرد "فورا" على "أي عدوان" خارجي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء أمس الخميس، أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديّين. 

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه في مواجهة موقف فرنسا ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".

المجلس العسكري في النيجر اتفاقيات عسكرية فرنسا