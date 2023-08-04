بعد أنباء إيقاف اللاعب 6 أشهر.. أول تعليق من محامي محمود كهربا

أثار أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجدل من جديد بشأن موعد دفع اللاعب غرامة الزمالك، بعد انتهاء مهلة الفيفا التي منحتها للاعب أمس الخميس.

وكان الزمالك قد حصل على حكم ضد لاعبه السابق الهارب محمود كهربا يقضي بدفع اللاعب مليوني ونصف المليون دولار، بالإضافه للفوائد من عام 2019 وحتى الآن.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد منح كهربا مهلة حتى يوم الثالث من أغسطس الحالي والذي وافق يوم أمس، وفي حال عدم الدفع يتم إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر جديدة.

وكشفت تقارير صحفية، أن فيفا قرر إيقاف محمود كهربا 6 شهور جديدة وعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لحين دفع غرامة نادي الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز محامي كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نتقابل بعد قفل القيد في منتصف سبتمبر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي أو محامي كهربا لم يصله أي خطاب رسمي من فيفا بالقرار الجديد وننتظر وصول مخاطبة رسمية من أجل التحرك وفقا للاستراتيجية والخطة التي حددناه.

وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز» أن النادي لن يتعجل في الأمر وننتظر مخاطبات رسمية للتحرك ولا نستعجل في دفع الغرامة خاصة أن اللاعب ليس لديه أي ارتباطات قبل منتصف سبتمبر المقبل.