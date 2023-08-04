فوتشيتش يشكو من ضغوط العقوبات على صربيا بسبب أوكرانيا

كشف رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، عن ضغط خارجي متزايد على بلاده وجمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، في ظل النزاع في أوكرانيا من خلال فرض عقوبات شخصية على القادة السياسيين الصرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وبدأ رئيس الدولة الصربية والبطريرك بورفيري، يوم الخميس، جولة تستغرق يومين في جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، حيث استضافها رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، والقيادة السياسية لصرب البوسنة.

وقال فوتشيتش للجمهور إن "الوضع الاقتصادي في ظروف الصراع العسكري في أوكرانيا مع ضغوط سياسية كبيرة ليس بالأمر السهل.. وسنقدم، بقدر ما نستطيع في المستقبل، دعما اقتصاديا أكبر لجمهورية صربسكا. نحن نعلم أن الضربة الرئيسية ستكون إظهار أن جمهورية صربسكا بالبوسنة والهرسك لا تستطيع المقاومة، لذا فإننا نتوسل إلى شخص "عظيم" من الخارج، ونقدم تنازلات سياسية".