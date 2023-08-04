الأمم المتحدة: نواصل الجهود لضمان صادرات الأغذية والأسمدة الروسية

أعلنت الأمم المتحدة أنها تواصل بذل الجهود لضمان استمرار تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، تنفيذا للبروتوكول الموقع ضمن صفقة تصدير الحبوب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إلى أن ليس بوسعه الإعلان عن أي مشاورات موسعة بهذا الصدد.

وقال: "ليس لدي ما أعلنه عن أي لقاءات. ومن الواضح أن ريبيكا جرينسبان لا تزال على اتصال بالممثلين الأساسيين، بمن فيهم ممثلو روسيا الاتحادية، وهي تواصل جهودها، مثل (نائب الأمين العام للأمم المتحدة)، مارتن جريفيث".

وتابع: "وحتى الآن، لا توجد أي لقاءات موسعة. ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على الصادرات".

ويأتي ذلك على خلفية المناقشات بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، حول تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة لضمان صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.