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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بكين تسجل أعلى مستوى لهطول الأمطار منذ 140 عامًا

بكين
بكين
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سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك منذ بداية التسجيل قبل 140 عامًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بكين، أن المدينة سجلت هطول أمطار بلغا 744.8 ملم، وهي أكبر كمية لهطول الأمطار تم تسجيلها خلال العاصفة المطيرة في الفترة من مساء يوم السبت حتى صباح اليوم، في خزان وانغجيايوان في حي تشانغبينغ.

يذكر أن العاصمة الصينية شهدت هطول أمطار غزيرة نتيجة لإعصار دوكسوري منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مصرع 11 شخصًا حتى صباح اول أمس الثلاثاء.

ورفعت المدينة الإنذار الأحمر صباح اليوم، حيث انخفض تدفق المياه في الأنهار الرئيسية تحت مستوى التحذير.

إعصار دوكسورى العاصمة الصينية العاصمة الصينية بكين