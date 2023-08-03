مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه وأصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث تصادم بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعالهم بطريق بلاط - موط بمركز الداخلة بالقرب من قرية الشيخ مفتاح.

تبين وفاة " محمد سمير محروس" 33 سنة من مركز بلاط وإصابة كل من وليد جمال سعد، 39 عاما ومقيم ق4رية القصر بالداخلة، أحمد محمد مهدي مبارز، 45 عاما، ومقي مدينة " موط" بمركز الداخلة إثر تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعالهم بطريق بلاط - موط بالقرب من قرية الشيخ مفتاح، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلاط العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلاط العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.