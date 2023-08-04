الأسطورة يعلق قفازه| «بوفون» معلنًا اعتزاله بعد 28 عامًا في الملاعب: «لقد قدمت كل ما لديّ»

أعلن الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي بوفون اعتزال كرة القدم نهائيًا وهو في عمر الـ٤٥ عامًا بعد مسيرة حافلة، دافع خلالها عن قميص منتخب «الأتزوري» وأندية باليرمو ويوفنتوس وباريس سان جيرمان قبل أن يعود إلى باليرمو مرة أخرى ليختتم مشواره مع الساحرة المستديرة، والذي بدأ عام ١٩٩٥.

مسيرة حافلة جعلته الأفضل منذ ١٩٨٧

نجح «بوفون» خلال مسيرته التي استمرت نحو ٢٨ عامًا في عالم كرة القدم أن يحقق ٢٧ بطولة بقمصان المنتخب الإيطالي، وبارما ويوفنتوس وباريس، حيث فاز بكأس العالم عام ٢٠٠٦ والدوري الإيطالي ١٠ مرات، وكأس إيطاليا ٦ مرات، والسوبر الإيطالي ٧ مرات، والسوبر الفرنسي مرة واحدة.

وعلى الصعيد الفردي حصل الحارس العملاق على لقب أفضل لاعب في قارة أوروبا عام ٢٠٠٣، وأفضل لاعب في إيطاليا ٤مرات.

ووفقًا لتصنيف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS" فإن جيانلويجي بوفون هو أفضل حارس في كرة القدم في الفترة من ١٩٨٧ إلى ٢٠٢٠ .

الوفاء بعد الـ «الكالتشيوبولي»

ضرب «بوفون» مثالاً حيًا للوفاء للفريق الذي يحبه، حيث رفض الإغراءات مرارًا وتكرارًا من أجل يوفنتوس، ولعل أبرز لقطات الوفاء كانت عندما رفض الحارس الدولي الرحيل عن يوفنتوس عام ٢٠٠٦ بعد قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بهبوط السيدة العجوز إلى الدرجة الثانية عقب فضيحة «الكالتشيوبولي» حيث أظهرت تسجيلات للمكالمات الهاتفية علاقة بينيوفنتوس مع حكام كرة القدم في إيطاليا، وقد اتهم الفريق بالتلاعب بنتائج المباريات واختيار حكام يميلون إلى مصلحتهم، استمر «بوفون» مع السيدة العجوز ولعب موسمًا في الدرجة الثانية رغم العروض التي انهالت عليه من أكبر أندية العالم، ولم لا وهو بطل العالم آنذاك وكان أحد أسباب فوز إيطاليا بكأس العالم بتصدياته المميزة.

دوري الأبطال واليورو.. أحلام لم تتحقق

رغم مسيرته الحافلة بالبطولات والتتويجات إلا أن أسطورة حراسة المرمى لم يفز بدوري أبطال أوروبا مطلقًا، رغم أنه لعب ٣ نهائيات، الأول عام ٢٠٠٣، أمام منافسه ميلان الإيطالي الذي استطاع الظفر باللقب بركلات الترجيح، والثاني عام ٢٠١٥حيث خسر اللقب أمام برشلونة الإسباني بنتيجة ١ – ٣، بينما خسر النهائي الثالث أمام ريال مدريد بنتيجة ٤ أهداف مقابل هدف.

كما لم يستطع «بوفون» أن يفوز ببطولة أوروبا للمنتخبات "يورو" حيث خسر النهائي عام ٢٠١٢ أم الجيل الذهبي لأسبانيا بأربعة أهداف دون رد.

إنجاز تاريخي لم يكتمل في كأس العالم

شارك «بوفون» مع منتخب إيطاليا في نهائيات كأس العالم ٥ مرات هي "١٩٩٨ – ٢٠٠٢ – ٢٠٠٦ – ٢٠١٠ – ٢٠١٤" ،وكان «بوفون» على موعد مع تحقيق إنجاز تاريخي من الصعب تكراره وهو المشاركة في كأس العالم ٦ مرات، إلا أن عدم تأهل إيطاليا لآخر نسختين من المونديال في روسيا ٢٠١٨، وقطر ٢٠٢٢، حرمه من إضافة رقم جديد إلى سجله اللامع مع الساحرة المستديرة.