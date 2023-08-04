تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة، أما من الناحية المهنية سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه.

برج الثور

من الناحية الصحية تأكد من أخذ الفيتامينات في موعدها،الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية تجنب المشروبات الغازية، بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك في جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة، لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك، من الناحية العاطفية اهتم بشريكك.

برج السرطان

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بطعامك، أما من الناحية المهنية أنت الآن مفعم بالحيوية، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة. يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح. وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الآن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق.

برج الأسد

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الكافيين لتنظيم نومك، لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع يا عزيزي ، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

برج العذراء

من الناحية المهنية سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة، اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك، قم يا عزيزي بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة.

برج الميزان

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الأطعمة الدسمة،بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل، أما من الناحية العاطفية حاول أن تهتم بشريكك هذه الفترة.

برج العقرب

من الناحية الصحية ابتعد عن السكريات لأنك تعاني من ارتفاع في سكر الدم، يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

برج القوس

من الناحية الصحية لا تبالغ في ردات في تناول الأكلات الحارة يا عزيزي، أنت تبدو لمن حولك كمُبّشِر متعصب؛ اكبح نفسك قليلاَ واقبل آراء وسلوك الآخرين. كذلك، لا تغضب بسهولة إذا قام الآخرون بأخطاء، فالإثارة الزائدة الآن ضارة بصحتك في جميع الأحوال، وأنت ذاتك أيضًا بحاجة إلى العواطف والتقدير.

برج الجدي

من الناحية الصحية سوف تهتم بنظامك الغذائي هذا الشهر، أما من الناحية المهنية سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.



برج الدلو

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن التوتر والقلق يا عزيزي، أنت تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال، أما من الناحية العاطفية حاول أن تلتزم بتصرفاتك مع الشريك.

برج الحوت

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بنظامك الغذائي يا عزيزي، أما من الناحية المهنية إن المشاكل والعراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك استمتع بالتفاصيل