ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الشيخة صباح بطنطا

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توافد المئات من محبي أولياء الله الصالحين وأتباع الطرق الصوفية، مساء الخميس علي مدينة طنطا للاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد الشيخة صباح.
يذكر أن الشيخة نور الصباح وشهرتها الشيخة صباح هي واحدة من أهل الله المشهورين في مصر ودفينة بطنطا، وهي كما يقال من مواليد قرية "ميت السودان" بالدقهلية، اشتهر أهلها بالصلاح والتقوى.
واسمها "بدر الصباح بنت محمد بن علي بن محمد الغباري"، ولدت عام 1248 هجرية، وتربت في جو صوفي حتى فتح الله عليها، وأنار قلبها، وذاع صيتها، وعاشت عذراء نحو 80 عامًا قضتها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين ومعالجة العقم والصرع وإيواء الفقراء والمساكين.
وتحتفل الطرق الصوفية كل عام بمولدها من خلال سرادقات الطعام والشراب والولائم وإقامة حلقات الذكر، وإطعام الطعام وترديد الأناشيد والمدح النبوي.

IMG-20230803-WA0110
IMG-20230803-WA0110
IMG-20230803-WA0109
IMG-20230803-WA0109
IMG-20230803-WA0111
IMG-20230803-WA0111
IMG-20230803-WA0109
IMG-20230803-WA0109
الطرق الصوفية الليلة الكبيرة أولياء الله الصالحين