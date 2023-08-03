بالصور.. الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الشيخة صباح بطنطا

توافد المئات من محبي أولياء الله الصالحين وأتباع الطرق الصوفية، مساء الخميس علي مدينة طنطا للاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد الشيخة صباح.

يذكر أن الشيخة نور الصباح وشهرتها الشيخة صباح هي واحدة من أهل الله المشهورين في مصر ودفينة بطنطا، وهي كما يقال من مواليد قرية "ميت السودان" بالدقهلية، اشتهر أهلها بالصلاح والتقوى.

واسمها "بدر الصباح بنت محمد بن علي بن محمد الغباري"، ولدت عام 1248 هجرية، وتربت في جو صوفي حتى فتح الله عليها، وأنار قلبها، وذاع صيتها، وعاشت عذراء نحو 80 عامًا قضتها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين ومعالجة العقم والصرع وإيواء الفقراء والمساكين.

وتحتفل الطرق الصوفية كل عام بمولدها من خلال سرادقات الطعام والشراب والولائم وإقامة حلقات الذكر، وإطعام الطعام وترديد الأناشيد والمدح النبوي.

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