أمناء الشباب المصري يفوز برئاسة اتحاد الجمعيات الأهلية بالجيزة

أعلن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ،فوز الدكتورة عبير عصام عضو مجلس الأمناء ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال برئاسة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة .



أكد "محمد ممدوح"، أن مجلس الشباب المصري يضم نخبة من رموز المجتمع المدني والتنمية في جميع المجالات واليوم يفتخر المجلس بفوز واحدة من أهم رموز المجتمع المدني وعضو مجلس الأمناء عبير عصام برئاسة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة تقديرًا لدورها البارز في تعزيز دور المجتمع المدني في قضايا الاصلاح والتنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية .

وأعرب رئيس مجلس الأمناء عن ثقة المجلس في تعزيز دور الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة نظًرا لما تتمتع به د. عبير عصام من خبرات طويلة ورؤى طموحة للوصول إلى جمعيات أهلية قوية وفاعلة في عملية التنمية ،وتكون قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة وهو الأمر الذي أثبتته خلال رئاستها للمجلس العربي لسيدات الأعمال بجانب مشاركتها الفعالة كعضو مجلس أمناء داخل مجلس الشباب المصري وما قدمته من إنجازات وإسهامات داخل ملف التعليم الفني بعد تأسيسها لمدرسة عمار العقارية وهي أول مدرسة عقارية فنية في مصر.