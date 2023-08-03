لاعب برشلونة يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة

وافق الإيفواري فرانك كيسي، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، على الانتقال لصفوف فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي السعودي لاستغلال رغبة برشلونة في التخلص من خدمات كيسي في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم خط وسط الفريق بعد العودة لدوري روشن من جديد.

وأفادت شبكة «ذا أثليتك» الأمريكية في تقرير لها، بأنه بعد توقف المحادثات بين النادي السعودي واللاعب الإيفواري الشهر الماضي تم استئنافها مرة أخرى بعد جولة برشلونة التحضيرية في أمريكا.

وتوقعت الشبكة أن تبلغ قيمة صفقة انتقال كيسي لنادي أهلي جدة، 15 مليون يورو، لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع البلوجرانا.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، فإن الأهلي السعودي، قدم عرضًا رسميًا لبرشلونة للحصول على خدمات فرانك كيسي مقابل دفع 15 مليون يورو.

وأضاف فابريزيو، أن كيسي وافق على العرض المقدم من أهلي جدة بعقد لمدة ثلاثة مواسم أي حتى نهاية صيف 2026، بالإضافة إلى موافقة لاعب الوسط الإيفواري على التفاصيل النهائية والشخصية الخاصة بالعقد.

وشدد فابريزيو رومانو على أن المفاوضات بين النادي السعودي وبرشلونة، شهدت تطورًا إيجابيًا بين الطرفين، اللذان توصلا لاتفاق خلال الأيام المقبلة لإنهاء الرتوش الأخيرة لاتمام الصفقة.

وغاب كيسي عن المشاركة في آخر مباراتين وديتين خاضهما برشلونة، خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024، ما يمهد الطريق لانتقال الفيل الإيفواري للأهلي السعودي في الصيف الجاري.

وتعاقد أهلي جدة في الميركاتو الحالي، مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، والبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي السابق، وآلان سان ماكسيمان نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.