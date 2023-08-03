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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد غنيم في الميركاتو الصيفي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد غنيم في الميركاتو الصيفي
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أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،عن إتمام التعاقد مع أحمد غنيم  مواليد 1999 ، لاعب نادى سبورتنج و سموحة و منتخب مصر للشباب السابق،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

ويعد اللاعب أحد اللاعبين الواعدين في مركز قلب الدفاع عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

تعاقد الاتحاد السكندري مع اللاعب بعقد يمتد لخمس مواسم قادمة 

ويعد أحمد غنيم ،الصفقة الثالثة التي يعقدها الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع عمرو صالح ، وهاني الطامي لاعب المنصورة .

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