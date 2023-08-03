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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدين إيقاف بث إذاعتها في النيجر

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أدانت فرنسا بشدة تعليق بث قناة فرنسا  24 وإذاعة RFI في النيجر.
وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان- حصلت "البولبة نيوز" على نسخة منه - بأن باريس تؤكد من جديد التزامها الثابت والحازم بحرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحفيين وكل من يساهم تعبيرهم في نشر المعلومات الحرة والتعددية والنقاش العام في كل مكان في العالم. وأضافت أنه في النيجر ، تندرج الإجراءات المتخذة ضد الصحافة في سياق القمع الاستبدادي الذي قام به القائمون على محاولة الانقلاب. 

وقالت أنه بعد احتجاز الرئيس المنتخب لجمهورية النيجر كرهينة ، انخرط الانقلابيون في حملة اعتقالات تعسفية ضد الممثلين الديمقراطيين.  وأكدت أن فرنسا تدين  هذه الانتهاكات الخطيرة للحريات الأساسية.

الخارجية الفرنسية حرية التعبير جمهورية النيجر حملة اعتقالات محاولة الانقلاب