احذر صداع الآيس كريم

في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يفضل الكثير من الناس تناول المثلجات والآيس كريم لكن البعض يصاب بما يعرف بصداع الآيس كريم، وهو المعروف باسم تجميد الدماغ وصداع تحفيز البارد ، يعرف صداع الآيس كريم بأنه صداع طاعن قصير الأمد يحدث عند تناول أو شرب شيء بارد، ويمكن أن يحدث ذلك عند تناول قطع من الجليد أو أحد المشروبات المثلجة أو البوظة وغيرها من الأطعمة والأشربة الباردة حيث يحدث تجمد الدماغ.



-أسباب الإصابة بصداع الأيس كريم:

هناك العديد من النظريات حول سبب الإصابة بالصداع بعد تناول الأغذية الباردة، لكن الشيء الأكثر منطقية هو أنه عندما تأكل أو تشرب كمية كبيرة من الطعام أو السوائل شديدة البرودة، تنخفض درجة حرارة سقف الفم بشكل كبير، ما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية تلقائيًا، وهو بمثابة رد فعل للبقاء على قيد الحياة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية.

ويوضح الأطباء أنه بعد الضغط، تنفتح الأوعية الدموية بسرعة، وهذا التمدد الارتدادي يرسل إشارة ألم إلى الدماغ من خلال عصب يسمى العصب ثلاثي التوائم، والذي يمتد فرعه العلوي إلى منتصف الوجه والجبهة، وهو السبب وراء الشعور بالصداع، وصداع الآيس كريم هو مثال على "الألم الرجعي" الذي يعني الشعور بالألم في جزء معين من الجسم، نتيجة حدوث تغيرات في جزء آخر، وفي هذه الحالة، تتقلص العضلات الصغيرة حول الأوعية الدموية في الفم وترتخي فجأة، لكن الإحساس يكون أعلى في الرأس.

وقد تنتج نوبات صداع الآيس كريم عن تعريض الرأس إلى برد شديد بشكل مفاجئ، نتيجة انقباض الأوعية الدموية بهدف منع فقدان حرارة الجسم، ثم تنبسط مجددًا من أجل السماح بزيادة تدفق الدم.



-أعراض صداع الآيس كريم:

تشمل الأعراض المصاحبة لصداع الآيس كريم، الشعور بألم حاد في مقدمة الرأس يشتد خلال ما يتراوح بين 20 و60 ثانية من بدايته، ثم يزول.

ونادرًا ما يستمر الألم لمدة زمنية تزيد عن 5 دقائق لدى المصابين.

والفئات الأكثر عرضة للإصابة بصداع االآيس كريم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم احتمالية أكبر للإصابة بصداع الآيس كريم، أو ما يعرف باسم تجمد الدماغ.

ويكون ألم الصداع الناتج عن تجمد الدماغ أكثر حدة من الصداع النصفي، ويمكن أن يحدث النوعان في الجبهة وينتج عنهما ألم نابض.

ولكن لحسن الحظ، يستمر الصداع الناتج عن تجمد الدماغ أقل من خمس دقائق لدى حوالي 98% من المرضى.



-طرق الوقاية من صداع الآيس كريم:

لتجنب الإصابة بصداع الآيس كريم، ينبغي الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات المجمدة أو الباردة، أو التعرض للبرد الشديد.



-طرق علاج صداع الآيس كريم:

بالرغم من أن نوبات صداع الآيس كريم لا تتطلب العلاج، نظرًا لأن الألم يزول سريعًا، إلا أنهنك بعض الطرق التي قد تساعد على تسريع الشفاء، وتتضمن:

- إزالة الطعام أو الشراب البارد من الفم، والضغط على سقف الفم باستخدام اللسان أو إصبع الإبهام.

- يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ في تخفيف حدة الألم.

- تغطية الفم باليد والتنفس بسرعة بهدف التدفئة.