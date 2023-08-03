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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثة شخص لقي مصرعه  جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسده بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي إتجاه إسكندرية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.


فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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