محمد عادل: لا يستطيع أي ممثل تجسيد شخصية عادل إمام

علق الفنان محمد عادل “ ميدو عادل ” ، على تقديمه دور الفنان عادل إمام في عرض مسرحي ضمن افتتاحية مهرجان المسرح القومي، قائلا: "لا يستطيع أي ممثل تجسيد شخصية الفنان عادل إمام، كنت ضيف شرف في الاحتفالية، فقد كنا نجسد شخصيات مسرحية عبر تاريخ المسرح العربي خاصة المسرح المصري والأعمال التي أثرت في المشاهدين".

وأضاف "عادل"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ شخصية سرحان عبدالبصير التي جسدها الفنان عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين كانت من ضمن الشخصيات التي وقع الاختيار على تجسيدها في افتتاحية مهرجان المسرح القومي، مواصلا: "حاولنا نعملها بشكل تاني غير اللي عمله أستاذ عادل إمام، لم يكن عرضا مسرحيا ولكن افتتاحية".

وتابع : "المشاركة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح شرف لي، فأنا ابن مسرح الدولة وموظف في مسرح الدولة وأعمل في المسرح منذ نعومة أظفاري وعندما يناديني المسرح في أي وقت وبأي شكل من الأشكال فإنني أستجيب، لأن خشبة المسرح هي المكان الذي يشعرني بأنني جئت إلى هذا العالم من أجله".



