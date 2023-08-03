نصائح وشروط قبل التبرع بالدم؟

التبرع بالدم من الإجراءات الطبية المهمة التي تنقذ حياة مئات الآلاف من البشر سنويا وهو إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم، وهناك أشخاص يقومون به بشكل دوري للحفاظ على صحتهم وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام، فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم ولكن قبل القيام بهذه العملية تحتاج لبعض الشروط والنصائح والاستعدادات.



-أنواع التبرع بالدم:

الدم الكامل هذا هو النوع الأكثر شيوعًا في عمليات التبرع بالدم؛ حيث يشمل جميع مكونات الدم (الخلايا الحمراء والبلازما والصفائح الدموية ).

الصفائح الدموية.

البلازما.

خلايا الدم الحمراء.



-أهمية التبرع بالدم:

عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح فيعطى في مثل هذه الحالات:

عند حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل، مثل حالات النزف قبل الولادة أو خلالها أو بعدها.

للمرضى أثناء العمليات الجراحية مثل عمليات القلب، الأوعية الدموية، جراحة زراعة الأعضاء وغيرها.

للمصابين بأمراض الدم.

للمصابين في الحوادث.

مرضى السرطان.



-شروط التبرع بالدم:

أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية.

أن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة.

يجب أن لا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم.

أن يكون النبض بين 50-100 في الدقيقة.

أن لا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية.

أن يكون معدل ضغط الدم أقل من120/80 ملم زئبق.





كمية الدم المتبرع به:

يمكن للشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة أن يتبرع بحوالي (450-500 مل) من دمه دون أي مخاوف أو أخطار على صحته، ويمكنه التبرع كل شهرين بحيث لا يزيد عدد مرات التبرع على 5 مرات في السنة.



-فوائد التبرع بالدم:

زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية).

زيادة نشاط الدورة الدموية .

التبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

اثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.





الحالات التي لا يسمح لها بالتبرع بالدم:

أقل من عمر 18 سنة.

المصابون بأمراض معدية مثل (الإيدز، التهاب الكبد ب وج، الزهري، الملاريا).

المصابون بأمراض الدم الوراثية.

المصابون بفقر الدم الحاد.

المصابون بالأمراض المزمنة، مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم ، السرطان.





-نصائح بعد التبرع بالدم:

بعد التبرع تأخذ قسطًا من الراحة وتتناول وجبة خفيفة وبعد 10 -15 دقيقة يمكنك مغادرة مكان التبرع

تجنب النشاط البدني الشاق أو رفع الأحمال الثقيلة لمدة 5 ساعات بعد التبرع.

عند الشعور بـ"الدوخة" ينصح بالاستلقاء علي الظهر مع رفع القدمين.

الإكثار من شرب السوائل.



-الخطوات المتبعة للتأكد من سلامة الدم الذي ينقل للمريض:

اجتياز الفحص الطبي بعد الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالتاريخ الصحي مع توفر الشروط العامة للتبرع بالدم.

إجراء تحاليل وفحوص دقيقة على كل وحدة دم لمعرفة الفصيلة والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، مثل مثل (الإيدز، التهاب الكبد ب وج، الزهري، الملاريا).

إجراء اختبارات توافق بين وحدات الدم المنقول ودم المرضى؛ وذلك للتأكد من سلامة وفعالية الدم.

استخدام مرشحات لكريات الدم البيضاء.