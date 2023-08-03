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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتهاء عمل بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلنت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، انتهاء عمل إحدى بعثات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا، التي استمرت منذ 25 يوليو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدعم والمساعدة في سلامة وأمن مصادر الإشعاع المؤين، والذي هو نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية.

ويُذكر أنه خلال عملها، قامت البعثة بزيارة عدد من المؤسسات الأوكرانية؛ مثل "جمعية الرادون" و"المعهد الوطني للسرطان" وغيرهما.

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