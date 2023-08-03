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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفد أمريكى يزور مدينة الإنتاج الإعلامى

الوفد
الوفد
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فى إطار الجهود الحثيثة التى تقوم بها مدينة الإنتاج الإعلامى فى جذب شركات الإنتاج السينمائي العالمية لتصوير أعمالها بجمهورية مصر العربية ووضع المدينة على الخريطة الإنتاجية للسينما العالمية ، زار المدينة وفد شركة الإنتاج الأمريكية الشهيرة Lionsgate التى تعد واحدة من أكبر شركات الإنتاج العالمية والتى أنتجت العديد من أفلام هوليود الشهيرة مثل أفلام John Wick ، The Hanger Games .

تأتى زيارة الوفد المكون من المنتجة الأمريكية Louise Rosner  والمخرج الأمريكى Kevin Kavanaugh والمنتج الأمريكى Chad Stahelski   ، فى إطار التحضير لإنتاج وتصوير أحد أفلام الشركة فى مصر العام القادم 2024 ، وبالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة ، وهى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللآزمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر ، حيث أشرفت اللجنة منذ تأسيسها على تصوير عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتى تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها الأمريكية والألمانية والسويسرية والنرويجية والكولومبية ، كما قامت المدينة بتدشين موقع إلكترونى باللغة الإنجليزية تحت عنوان : ((www.egyptfilming.com للتعريف بالخدمات المختلفة التى تقدمها المدينة المتعلقة بهذا النشاط .

وقام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب عن إمكانياتها وفرص التصوير بها ، حيث شاهدوا عدداً من الأحياء بمناطق التصوير المفتوحة ، ومنها منطقة لندن ، والحى الشعبى ، ومنطقة عماد الدين ، ومنطقة جاردن سيتى ، وسوق الكانتو ، كما زار الوفد مركز التراث السمعى والبصرى ويتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم وحفظها للأجيال القادمة ، وإستديو الدولبى أتموس ، الذى يعد الأحدث من نوعه  فى العالم فى مجال تطبيقات التسجيل الصوتى والمعتمد من شركة دولبى العالمية .

فى نهاية الجولة أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما تملكه المدينة من إمكانيات تكنولوجية وفنية على أعلى مستوى والتى فاقت كل التوقعات ، وبما تضمه من إستديوهات ومناطق تصوير مفتوحة تضاهى كبرى الإستديوهات العالمية .

يذكر أن الوفد الأمريكى قام بجولة بأهم المعالم السياحة والأثرية بالقاهرة تحت إشراف لجنة مصر للأفلام لإختيار أماكن التصوير الخاصة بالفيلم ومنها المتحف المصرى الكبير ، ومنطقة الأهرامات ، ومنطقة خان الخليلى ، كما زار العاصمة الإدارية الجديدة وقام بعمل جولة خارجية شملت أهم المعالم السياحية والأثرية بالأقصر واسوان.

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مدينة الإنتاج الاعلامى المنتجة الأمريكية Louise Rosner والمخرج الأمريكى Kevin Kavanaugh شركات الإنتاج العالمية