أغاني وطنية في الاحتفالية المئوية للبابا شنودة الثالث

قام فريق كورال “أم النور” بإلقاء باقة من الأغاني الوطنية والتراتيل الدينية في احتفالية مرور مائه عام على ميلاد قداسة البابا شنوده بطريرك الكنيسة ال 117، وجاء ذلك في قاعة المنارة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

تضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاة من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتى هذا الحفل كختام لفعاليات تم تنظيمها من قبل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وامتدت ثلاث أيام متتالية، بدأت بالمؤتمر العلمى والبحثى، ومن المقرر ان يشارك الحضور عدد كبير من كبار قيادات الدولة وعدد من السفراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من جميع المذاهب المسيحية، شخصيات عامة ورجال الفكر والفن والثقافة.