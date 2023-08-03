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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أغاني وطنية في الاحتفالية المئوية للبابا شنودة الثالث

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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قام فريق كورال “أم النور” بإلقاء باقة من الأغاني الوطنية  والتراتيل الدينية في احتفالية مرور مائه عام على ميلاد قداسة البابا شنوده بطريرك الكنيسة ال 117، وجاء ذلك في قاعة المنارة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. 

تضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاة من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتى هذا الحفل كختام لفعاليات تم تنظيمها من قبل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وامتدت ثلاث أيام متتالية، بدأت بالمؤتمر العلمى والبحثى، ومن المقرر ان يشارك الحضور عدد كبير من كبار قيادات الدولة وعدد من السفراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من جميع المذاهب المسيحية، شخصيات عامة ورجال الفكر والفن والثقافة.

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