رونالدو: الزمالك فريق منظم وصعب.. والأجواء في السعودية رائعة

علق أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على مباراة فريقه ضد الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وانتهت مباراة الزمالك والنصر السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح أحمد سيد زيزو، أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للعالمي في الدقيقة 87 من رأسية قوية سكنت شباك حارس الأبيض محمد صبحي.

وتأهل النصر للدور ربع النهائي من البطولة العربية بعد التعادل مع الزمالك، إذ أنه احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ليرافق الشباب السعودي المتصدر لدور الثمانية الذي حصد 7 نقاط، بينما ودع الزمالك، المسابقة بعد احتلاله المركز الثالث بـ4 نقاط، وذلك رفقة الاتحاد المنستيري التونسي متذيل الترتيب بلا نقاط.

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن المباراة ضد الزمالك كانت صعبة للغاية، مشيرًا أن الفارس الأبيض، فريقًا منظمًا ولاعبيه لم يجعلوا النصر يؤدي بأريحية في اللقاء.

وقال رونالدو في تصريحاته لشبكة قنوات «إس إس سي» عقب نهاية مباراة الزمالك والنصر: «حققنا تعادلًا مهمًا يرشحنا للوصول إلى الدور التالي، ولعبنا أمام فريق قوي ومنظم».

وأضاف صاروخ ماديرا: «نتحسن شيئًا فشيئًا لنصبح أفضل، وأرضية الملعب كانت صعبة والعشب طويل وغير مريح للعب عليه، ولكن الأجواء هنا جميلة».

وأتم رونالدو: «أرضية الملعب كانت صعبة والعشب كان مرتفع إلى حد كبير ويصبح من الصعب لعب كرة قدم جميلة بسبب ذلك».

ويواجه النصر السعودي، نظيره الرجاء المغربي في دور ربع النهائي من البطولة العربية في السادس من شهر أغسطس الجاري.