وزير الرياضة يهنئ لاعبة المشروع القومي للموهبة ببرونزية العالم للمصارعة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلي الاتحاد المصري للمصارعة، والقائمين علي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي بعد حصول لاعبة المشروع مودة بدوي(مركز تدريب أبو السعود بمحافظة القاهرة)، بعد حصولها علي الميدالية البرونزية وزن 65 كجم والفوز علي بطولة روسيا 10-4 في بطولة العالم للمصارعة بتركيا تحت 17 سنة.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.

وأشار الوزير إلي أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.