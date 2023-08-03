صب "الخرسانة الأولى" بالمجموعة الرابعة بمحطة الضبعة النووية

أجرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية (NPPA) كشفاً ميدانياً لجاهزية صب الخرسانة الأولى في البلاطة الأساسية لمقصورة المفاعل للمجموعة الرابعة في محطة الضبعة النووية بمشاركة ممثلين عن الجهة المشرفة وهي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) وشركة (ف.و. بيزأوباسنوست)، التي تقدم الدعم الفني للهيئة.

يشار إلى إن عملية الكشف الميداني تتم ضمن إطار الإجراءات المحددة المطلوبة لإصدار إذن لبناء مجموعة الطاقة. حيث قام المفتشون بمراجعة وثائق المشروع المطلوبة لبدء الأعمال الانشائية وأكدوا امتثالها لجميع المتطلبات والمعايير. كما تم إجراء أعمال التفتيش في المصنع الخاص بإنتاج الخلطات الخرسانية وفي معامل الاختبار للتحقق من موثوقية المواد المستخدمة وجاهزية البنية التحتية لأعمال البناء الرئيسية في المجموعة الرابعة.

في هذا الصدد أكدت اللجنة نجاح العمل المشترك لممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية وممثلي شركة "آتوم ستروي إكسبورت" استعدادًا لصب "الخرسانة الأولى"، و تم الاشارة إلى التجربة المتراكمة المتعلقة بأعمال التفتيش المماثلة للمجموعات الأولى والثانية والثالثة والتي تم أخذها بعين الاعتبار. علماً أن التقييم الإيجابي للجاهزية الذي قدمته الجهة المنظمة يرتبط بالتعاون المستمر والتفاعل المثمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

من المقرر صب "الخرسانة الأولى" في المجموعة الرابعة في الربع الأخير من هذا العام بعد الحصول على إذن إنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية