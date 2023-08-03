استعدادات جامعة المنصورة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى 2023

أعلنت جامعة المنصورة استعداداتها لفتح مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من يوم السبت القادم ولمدة 5 أيام بناء على تعليمات الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و سيتم بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2023 بفرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اعتبارًا من السبت 2023/8/5 حتى الاربعاء 9/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وقد تم تجهيز عدد (5) معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالى: مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان وعدد (3) معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة.

كما تم عمل ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات وتم تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها وتم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب وتم استخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب وتم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا الازدحام والتكدس وتم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

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