تعرف على نخاع تكثيف وتطويل وتنعيم الشعر

انتشر خلال السنوات الماضية استخدام النخاع لتكثيف وتطويل وتنعيم الشعر ويسمع الكثير من النساء عنه ولا يعرفون ما هو النخاع المستخدم بالتحديد ومن أين يأتي فنخاع العظام من الأطعمة الشهية التي يفضل الكثيرون تناولها ولها فوائد صحية للجسم والبشرة والشعر أيضاً ويمكن العثورعلى نخاع العظام داخل عظام الحيوانات فهو غني بالفيتامينات والمعادن ويوفر العديد من الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولونه.



-فوائد نخاع العظام:

يساعد نخاع العظام على تقوية المفاصل لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين.

يساعد على فقدان الوزن وتحسين وظائف المخ، وتحسين عملية الهضم والتخلص من آلام المفاصل والمساعدة على النوم وقمع الشهية أيضاً.

تقليل إلتهابات وآلام المفاصل المزعجة.

نخاع العظام غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم والمنجنيز.

تعزيز عمل الجهاز الهضمي عن طريق المساعدة في إمتصاص المواد المغذية والتخلص من الالتهابات.

تقوية الشعر والجلد بفعالية لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر.

يعمل على ترطيب الشعر الجاف ويمنع التقصف.

يساعد على تنعيم الشعر ويسهل تسريحه ويمنع التشابك.

يزيد من لمعان وبريق الشعر، ويحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي.

يزيد من طول الشعر وكثافته بشكل ملحوظ.



-كيفية تحضير النخاع للشعر:

شراء عظام البقر لن تحتاج للكثير منها لأنها تنتج الكثير من الزيت، فقط يكفي 3 – 4 قطع من العظام للحصول على زيت نخاع العظام.

ضع العظام على النار في مقلاة أو وعاء، وتترك العظام على النار المتوسطة حتى يصبح النخاع ناعماً ( عادة تحتاج إلى 8 دقائق تقريباً )، وخلال هذه العملية ستنضج اللحوم المتبقية على العظام أيضاً.

قم بإزالة نخاع العظام بإستخدام ملعقة صغيرة، قم بكشطه من العظام واتركه في المقلاة، ثم قم بإزالة العظام خارج المقلاة.

إترك العظام في المقلاة حتى يصبح زيت، و ذلك لأن نخاع العظام مادة دهنية بالأساس، إترك نخاع العظام على نار خفيفة حتى يتحول لزيت ستلاحظ وجود بعض قطع اللحم التي لن تتحول إلى زيت، لذلك قم بإزالتها من المقلاة.



بعد تصفية الزيت من قطع اللحوم، ضع الزيت في وعاء زجاجي.

إذا كنت تريد إستخدامه على الفور، فعليك الإنتظار حتى يصبح الزيت بارداً، ويمكنك أيضاً وضعه في الثلاجة ليبرد قليلاً بعد أن يبرد يمكنك وضع الزيت على الشعر وإتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لا تنسى تدليك فروة رأسك بالزيت جيداً أيضاً، حيث يساعد هذا الزيت على ترطيب فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر.



-نصائح استخدامه:

1- قم بإذابته جيداً في يديك حتى يصبح متناسق بشكل جيد.

2- قم بتمشيط شعرك قبل وضع زيت نخاع العظام من المؤكد أنك لن ترغب في إستخدام فرشاة الشعر على شعرك بعد وضع نخاع العظام عليه، لذلك من الأفضل تصفيف الشعر أولاً قبل إستخدام زيت نخاع العظام.

3– إذا كنت ستنام بعد وضع الزيت، من الأفضل ارتداء قبعة الاستحمام على شعرك.

4- أضف بعض الزيوت الأخرى إلى زيت نخاع العظام إذا كنت ترغب في المزيد من الفوائد لشعرك، يمكنك إضافة بعض الزيوت المفيدة للشعر مثل زيت اللوز أو زيت شجرة الشاي، هذا يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل.