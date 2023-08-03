القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية فنيين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.. صور

احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة الثانية الفنيين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين مرورًا بالتدريب التخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة. وألقى اللواء أ ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه القوات المسلحة لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، وكذا توفير كافة الإمكانيات التى تسهم فى إكساب الدارسين للعلوم والخبرات العلمية والعملية التى تمكنهم من آداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأكد اللواء أح أسامة نجا رئيس هيئـة التدريب للقوات المسلحة على حرص القوات المسلحة على تأهيل الخريجين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التى تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أبناء مصر القادرين على العمل وفقًا لأعلى معايير الإنضباط الذاتى والمستوى العلمى الراقى لخدمة الوطن.

وقدم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل الخريجين وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع والمرور على معرض مشاريع التخرج التى أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمى متميز. حضر الاحتفالية اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة النقل.