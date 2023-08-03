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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم منيا القمح: فتح باب التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للالتحاق بالثانوية

مدير تعليم منيا القمح
مدير تعليم منيا القمح
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قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه يبدأ غداً السبت التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام والصف الأول الثانوي الفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي 2023 م & 2024 وفقا للتنسيق المعتمد  من الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمرحلة الثانية ويستمر حتى يوم  20 أغسطس  2023 م على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأكد وكيل أول الوزارة أن عملية التقديم الالكتروني للمرحلة الثانية  للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة  للعام 2023-2024، تأتي في إطار توجهات الدولة من أجل التحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها إلى كل من الطلاب وأولياء  الأمور.

التربية والتعليم تعليم منيا القمح منيا القمح