تعليم منيا القمح: فتح باب التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للالتحاق بالثانوية

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه يبدأ غداً السبت التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام والصف الأول الثانوي الفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي 2023 م & 2024 وفقا للتنسيق المعتمد من الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للمرحلة الثانية ويستمر حتى يوم 20 أغسطس 2023 م على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



وأكد وكيل أول الوزارة أن عملية التقديم الالكتروني للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام 2023-2024، تأتي في إطار توجهات الدولة من أجل التحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها إلى كل من الطلاب وأولياء الأمور.