لماذا يحذر الأطباء من لمس قمة رأس طفل حديث الولادة؟

يحذر الأطباء دائما من لمس قمة رأس طفل حديث الولادة، ويعتبر القيام بهذا الأمر خطير على الأطفال لفترة معينة وبخاصة الشهور الاولى وبالتحديد أن يكون اللمس مصاحب ضغط ولو بسيط على سطح الرأس.. وذلك لأن قبب جماجمهم تكون ما زالت هشة وقد يسبب أي ضغط عليها أضرارًا للمخ، ويوضح الأطباء أن عظام (يافوخ) الطفل لا تلتحم تمامًا حتىٰ الشهر (الخامس عشر) من حياته.

ويعيش الطفل الشهور الأولى من عمره بتغطية قمة الرأس حتى ذلك الوقت الذي ينضج ويكتمل فيه تكوينه نسيج ليفي لا يحمي المخ تماما، والسبب في ذلك يعود لأن الولادة قد تكون متعسرة أو يكون وضع الطفل غير سهل، مما يتطلب أن ينبعج الرأس مؤقتًا لتسهيل ألولادة فيطول أو يتبطط او يتكبب إلىٰ حد ما وهو يستحيل حدوثه إذا كانت عظام الجمجمة صلبة متماسكة كما تصبح بعد خمسة عشر شهرًا.