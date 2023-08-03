بلينكين: مسئولون من دول مختلفة يعتزمون دفع روسيا للتوقف عن استخدام الغذاء كسلاح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إن مسئولين من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى يعتزمون دفع روسيا إلى التوقف عن استخدام الغذاء كسلاح.

وأعرب بلينكن، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن اعتقاده بأن روسيا على علم بطلب عدة دول في جميع أنحاء العالم بالتوقف عن استخدام الطعام كسلاح للحرب في أوكرانيا.

وأشار بلينكين إلى أن المسئولين الأمريكيين يأملون في أن تتواصل روسيا مع القادة الدوليين بشأن خروج شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستنهي مشاركتها في صفقة تسمح للسفن التي تحمل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية بالخروج عبر البحر الأسود.

وقال مسئولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الخروج من هذه الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم ندرة الغذاء وإلحاق الضرر بملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.