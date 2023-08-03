"عبد الغفار" يوجه بتكثيف أعمال حملة 100 يوم صحة.. والإسراع بمراحل منظومة “التأمين الشامل”

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة 100 يوم صحة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، فضلًا عن تكثيف تواجد الحملة في المنافذ البرية والبحرية والحجر الصحي بالمطارات خاصةً ذات الترددات المرتفعة، والتواجد بالأماكن ذات الكثافة المرتفعة ومن بينها الأماكن الحدودية والساحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتحسين الصحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات اللازمة بمختلف أشكالها في كافة التخصصات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات وذلك عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع مستجدات العمل ضمن حملة 100 يوم صحة، وذلك في إطار متابعته اليومية لمعدلات الانجاز، لافتًا إلى تقديم أكثر من 15 مليون و150 ألف خدمة خلال الـ 39 يوم منذ انطلاق الحملة، من بينهم 4 مليون خدمة خاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث ارتفع معدل تقديم الخدمات الخاصة بها بنسبة 79% عن معدلات العمل بخلاف الحملة، فضلًا عن تلقي 21811 استفسار من خلال الخط الساخن، والتواصل مع 1082627 من خلال فرق التواصل المجتمعي.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ضمن الأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، ونسب الانجاز للانتهاء منها، مؤكدًا التواصل المستمر بين كافة قطاعات وهيئات الوزارة المعنية للانتهاء من الأعمال التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر، والذي من المقرر عقده تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، للخروج به بالشكل الذي يليق بمكانة مصر بين دول العالم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول النقاش حول خطة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع والانتهاء من كافة مراحل المنظومة في فترة زمنية وجيزة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بأعمال المرور الدوري من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة على المنشآت الصحية للوقوف على المشاكل والتحديات، موجهًا قيادات ووكلاء الوزارة كلًا في نطاق عمله بالاسراع في حل تلك التحديات، ومراجعة خطط التشغيل والتطوير لكل منشأة، لافتًا إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الاستعداد للبدء في أعمال التطوير ورفع القدرة الاستيعابية لـمستشفى هليوبليس بمنطقة مصر الجديدة، فضلًا عن العمل على إنشاء المراكز الخاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان في مدينة العلمين الجديدة وحدائق العاصمة، كما تابع أعمال تطوير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، مشددًا على الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ليصبحوا صروحًا طبية قادرة على تقديم خدمات طبية ذات جودة وكفاءة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على برنامج متابعة مؤشرات الأداء خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكافة قطاعات الوزارة ( الطب العلاجي، الرعاية الصحية والتمريض، التدريب والبحوث، تنظيم الاسرة، الرعاية العاجلة والطوارئ، مبادرات الصحة العامة، مركز المعلومات)، بما يضمن تحسين الربط بين الخطط الاستراتيجية على مستوى المديريات الصحية بالمحافظات وقياس مدى فاعلية وجودة البرامج والخطط الموضوعة وإجمالي المتحقق منها بكل محافظة وكل قطاع على حده، مؤكدًا ارتفاع وتحسن مؤشرات الأداء خلال الربع الجاري مقارنة بمثيله السابق له.

واضاف انه اطلع على تقرير متكامل حول انجازات قطاع السكان وتنظيم الأسرة وأهم نتائج الخطة الخاصة به في الفترة من شهر يناير حتى يونيو 2023، وما تم تحقيقه من خلال العيادات المتنقلة يوميًا، والحملات التنشطية، وقوافل الصحة الانجابية والتي حققت نسب انجاز عالية فاقت المستهدف منها.