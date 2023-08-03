ميدفيديف: أكثر من 231 ألف شخص تعاقدوا مع وزارة الدفاع الروسية منذ بداية العام الجاري

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أكثر من 231 ألف شخص وقعوا عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية منذ بداية العام الجاري.

وقال ميدفيديف -خلال اجتماع لبحث مسائل استكمال تجهيز القوات الروسية، اليوم /الخميس/-: "وفقًا لبيانات وزارة الدفاع تم التعاقد مع ما مجموعه أكثر من 231 ألف شخص منذ الأول من يناير وحتى الثالث من أغسطس من العام الجاري".

وأضاف: "من الضروري متابعة مسألة الحفاظ على وظائف، الذين يؤدون الخدمة العسكرية في روسيا"، مشيرا إلى قرار بمنح دفعة مالية لمرة واحدة للمتعاقدين مع القوات المسلحة وضمان الحفاظ على وظائفهم الأساسية خلال فترة خدمتهم العسكرية.