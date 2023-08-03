البطولة العربية.. الشباب يفوز على الاتحاد المنستيري ويتأهل لربع النهائي

فاز فريق الشباب السعودي على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وحسم الشباب مباراته ضد الاتحاد المنستيري بهدف سجله الأرجنتيني إيفر بانيجا في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وتأهل الشباب السعودي للدور ربع النهائي من البطولة العربية بهذا الفوز، ليواجه الوحدة الإماراتي في دور خروج المغلوب.

وبتلك النتيجة، تصدر الشباب جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمجموعات البطولة العربية 2023 برصيد 7 نقاط، ليرافقه لدور ربع النهائي النصر السعودي الذي احتل المركز الثاني بـ5 نقاط، فيما جاء الزمالك ثالثًا وفي رصيده 4 نقاط، ليودع المسابقة مع الاتحاد المنستيري متذيل ترتيب المجموعة.

ويواجه النصر السعودي، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في أول الأدوار الإقصائية، بعد احتلال الأخير صدارة المجموعة الرابعة.