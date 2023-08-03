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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي والمصري يلجآن إلى الوقت الإضافي بعد التعادل بهدف

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل بهدف نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر. 

ولجاء الفريقين الي الوقت الإضافي لتحديد الفريق التأهل إلى نصف النهائي. 

تقدم المصري عن طريق مروان حمدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع واذرك الأهلي التعادل عن طريق على معلول من ضربة جزاء بعدها بدقيقة واحدة. 

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.
خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى:محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو السعداوي

خط الوسط: حسن علي - حسين السيد - إيزي إيميكا 

خط الهجوم: إسلام عطية - مروان حمدي - إلياس الجلاصي.

وتأهل الأهلي إلي ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد بينما صعد المصري على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2.

الاهلي والمصري علي معلول محمود