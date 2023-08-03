"الطاقة السعودية": تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط خلال شهر سبتمبر

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، تمديد الخفض الطوعي لانتاج النفط، البالغ مليون برميل، ليشمل شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن مسؤول في وزارة الطاقة، في بيان صحفي، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي لانتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل نفط يوميا.

وأوضح أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.