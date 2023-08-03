معلول يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى المصري

أحرز على معلول هدف التعادل للأهلي في شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.

وجاء هدف معلول من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكان مروان حمدي سجل هدف التقدم للمصري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

لم يشهد الشوط الأول اي خطورة على مرمى الفريقين بإستثناء محاولات فردية لم تهدد مرمى الشناوي او محمود جاد.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى:محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو السعداوي

خط الوسط: حسن علي - حسين السيد - إيزي إيميكا

خط الهجوم: إسلام عطية - مروان حمدي - إلياس الجلاصي.

وتأهل الأهلي إلي ربع النهائي بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد بينما صعد المصري على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2.