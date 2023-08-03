الحكومة الروسية: سنواصل التخفيض الطوعي لصادرات النفط في سبتمبر المقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستواصل طواعية خفض صادرات النفط إلى الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر المقبل بواقع 300 ألف برميل فقط يوميا.

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الخميس: "في إطار جهود تحقيق التوازن في سوق النفط، سنواصل طوعية خفض الإمدادات لأسواق النفط في سبتمبر القادم، ولكن بواقع 300 ألف برميل يوميًا عبر خفض الصادرات بالكمية المحددة".

وأوضح نوفاك أن روسيا ستخفض طواعية صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن شركات النفط الروسية ستقرر بنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاجها أو صادراتها من أجل ضمان ذلك أم لا.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بنحو مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض في إطار دعم أسعار الخام.