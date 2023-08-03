رئيس وزراء أوكرانيا: نحو مليون طفل أوكراني ينزحون حاليا إلى الخارج هربا من الحرب

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أن نحو مليون طفل أوكراني ينزحون حاليا إلى خارج البلاد هربا من الحرب.

وقال شميهال، خلال مؤتمر سفراء أوكرانيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، إنه داخل الاتحاد الأوروبي وحده، يوجد أكثر من 770 ألف طفل أوكراني مسجلين بشكل رسمي داخل النظام التعليمي الأوروبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن المليون طفل يشكلون موردا من موارد مستقبل أوكرانيا ويجب إعادتهم إلى بلادهم.

كما أوضح شميهال أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وضع مهمة لتطوير الحلول المناسبة التي من شأنها تشجيع الأوكرانيين على العودة إلى بلادهم وعدم الاندماج بشكل كامل داخل الدول الأخرى.