صوت ناس.. محمد يحتاج للمعاش

يعانى محمد ناجى من ظروف صحية قاسية جراء إصابته بالفشل الكلوى، وعلى اثر ذلك تواصل مع البوابة نيوز ليشكو حالته، قائلا: " انه كان موظف بسيط بأحد المصانع وأثناء عمله أصيب بمرض الفشل الكلوى الذى على اثره لم يعد قادر على الحركة وهو فى ذلك لديه أسرة ينفق عليها ولانه قد عجز عن العمل فقد ترك العمل بدون ان يخصص له دخل شهرى.

يتابع: بأنه لم يعد قادرا على الإنفاق على أسرته فضلا عن أنه يعيش بإحدى الشقق ولديه ايجار ولم يعد قادر على دفعه فضلا عن حالته المتدهورة وحاجته للعلاج.

ويختم: أن مرضه تسبب فى عجزه عن العمل ويحتاج النفقة على أسرته وعلاجه وقد طالب وزارة التضامن بالتدخل فى الأمر وارفق بذلك الطلب كل ما يثبت صحة كلامه ولكن لا جدوى لشكواه ويطالب بمعاش له ينفق منه على علاجه وأسرته فرفقا به وأسرته.

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