البطولة العربية.. زيزو يفتتح أهداف الزمالك في شباك النصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في شباك النصر السعودي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء هدف زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

ويخوض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

بينما ضم تشكيل النصر كل من:

حراسة المرمى: نواف القعيدى.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، على لاجامى، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، رونالدو.

ويتصدر المجموعة الثالثة حاليًا فريق النصر السعودي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثًا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنستيري رابعًا بدون رصيد من النقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على النصر اليوم وذلك بأي نتيجة لضمان التأهل رسميًا إلى ربع نهائي البطولة بإحدى بطاقتي التأهل سواء المركز الأول أو الثاني.