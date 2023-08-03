مقار العمدة يكتب: في مئوية البابا شنودة الثالث

إن احتفال الكنيسة بالعيد المئوى لميلاد البابا شنوده الثالث وتكريم واهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس إنما هو تقليد راسخ فى كنيستنا على تكريم وتوارث الأجيال( لآبائنا الذين جاهدوا وحفظو الايمان) لسيرتهم العطرة.

اجتمع الكل على محبته فى مواقف كثيره وأسموه بابا العرب، احترمه الجميع مسلمين ومسيحين حينما علق زياره الأقباط للقدس إلا مع اخوتنا المسلمين .

لا يختلف اثنان على عبقرية ووطنية قداسه البابا، واعتقد بدون مبالغة أن مجموع استثمارات وزنات علماء العالم وفلاسفتها وادبائها الممنوحة من الله لا تعادل ما حققه أبينا الطوباوى مثلث الرحمات المتنيح البابا شنوده.. وكان بكل بتواضع مصدر طمانينة وبركة وحماية.