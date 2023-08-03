الأمن العام يضبط 104 كيلوات جرام من مخدري الحشيش والهيدرو بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوات جرام - مبلغ مالى.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، هذا قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7،120،000 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.