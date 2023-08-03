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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت نيابة المرج بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس جثة هامدة فى الحال في منطقة عزبة النخل بالمرج، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقي قسم شرطة المرج  بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالبة 16 سنة متوفية إثر سقوط من علو، وتبين إصاباتها بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرتها وأفادوا بأن المتوفية كانت واقفة أعلى سطح المنزل لنشر الغسيل واختل توازنها، وسقطت في الحال ولم يتهموا أحد بشئ.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها، وتحرر المحضر اللازم.

أحد المستشفيات اختل توازنها الطابق السادس بالمرج