تجديد حبس عاطل قتل طفلا ودفنه أعلي سطح عقار بمدينة نصر

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار بـ15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.