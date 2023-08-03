البطولة العربية.. الشباب السعودي يتقدم على الاتحاد المنستيري في الشوط الأول

تقدم فريق الشباب السعودي على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بهدف مقابل لا شئ، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وأنهى الشباب السعودي متقدمًا على الاتحاد المنستيري بفضل الهدف، الذي سجله الأرجنتيني إيفر بانيجا من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

ويحتل الشباب، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمجموعات البطولة العربية برصيد 4 نقاط، قبل انطلاق مباراته ضد الاتحاد المنستيري متساويًا مع النصر السعودي المتصدر، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ3 نقاط، فيما يتذيل الفريق التونسي الترتيب بلا نقاط.

وبنتيجة المباراة حتى الآن، يتأهل الشباب السعودي لدور ربع النهائي من البطولة العربية، متصدرًا للمجموعة، وذلك رفقة النصر الذي يتعادل سلبيًا في الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك.