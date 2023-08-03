"تعليم شمال سيناء" تعلن عن أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن أسماء أوائل الثانوية العامة بمختلف الشُعب “علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي”.
وقالت المديرية فى بيان لها اليوم الخميس، أن أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي، هم:
- روان محمد متولي محمد الأولى بمجموع 374.5 درجة
- إبراهيم ايمن عمر الثاني بمجموع 371.5 درجة
- تقى محمد حسين عليان الثالث بمجموع 367 درجة
- إيمان نضال حسن الرابع بمجموع 364.5 درجة
- ملك جلال سليمان الخامس بمجموع 363.5 درجة
- حبيبة سعيد ابراهيم السادس بمجموع 361.5 درجة
- هيثم طارق محمد أحمد السابع بمجموع 361.5 درجة
- مريم محمد لافي الثامن بمجموع 360 درجة
- يارا بهاء بديع التاسع يمجموع 357 درجة
- ملك هيثم محمد صالح العاشر بمجموع 356.5 درجة
كما أعلنت المديرية عن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وهم:
- بسام محمد إبراهيم سليمان الأول مجموع 382.5 درجة
- سعيد أحمد حموده الثاني بمجموع 382.5 درجة
- باسل محمد صلاح الثالث بمجموع 328 درجة
- محمود سامح عبد المنصف الرابع بمجموع 328 درجة
- حبيب حماد سويلم الخامس بمجموع 381.5 درجة
- عبدالله محمود سلامة السادس بمجموع 381 درجة
- أماني ياسر زكريا السابع بمجموع 380 درجة
- بلال اشرف عطوة الثامن بمجموع 380 درجة
- حسن ايمن محمد التاسع يمجموع 379.5
- بلال عبدالله حسن سبته العاشر بمجموع 379 درجة
أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم وهم:
- يوسف خالد ابراهيم الأول بمجموع 399 درجة
- على محمد علي محمد الثاني بمجموع 397 درجة
- يحي محمود سالم الثالث بمجموع 396.5 درجة
- موسى خالد عبدالله الرابع بمجموع 396 درجة
- يوسف ابراهيم محمد الخامس 395.5 درجة
- إيمان محمود رضوان السادس 395 درجة
- هداية بسام رحمي السابع بمجموع 394 درجة
- يحي خالد ابراهم الثامن بمجموع 394 درجة
- يوسف أشرف النجار التاسع بمجموع 394 درجة
- مليح حماد حماد العاشر بمجموع 393 درجة