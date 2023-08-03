"تعليم شمال سيناء" تعلن عن أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن أسماء أوائل الثانوية العامة بمختلف الشُعب “علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي”.

وقالت المديرية فى بيان لها اليوم الخميس، أن أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي، هم:

روان محمد متولي محمد الأولى بمجموع 374.5 درجة

إبراهيم ايمن عمر الثاني بمجموع 371.5 درجة

تقى محمد حسين عليان الثالث بمجموع 367 درجة

إيمان نضال حسن الرابع بمجموع 364.5 درجة

ملك جلال سليمان الخامس بمجموع 363.5 درجة

حبيبة سعيد ابراهيم السادس بمجموع 361.5 درجة

هيثم طارق محمد أحمد السابع بمجموع 361.5 درجة

مريم محمد لافي الثامن بمجموع 360 درجة

يارا بهاء بديع التاسع يمجموع 357 درجة

ملك هيثم محمد صالح العاشر بمجموع 356.5 درجة

كما أعلنت المديرية عن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وهم:

بسام محمد إبراهيم سليمان الأول مجموع 382.5 درجة

سعيد أحمد حموده الثاني بمجموع 382.5 درجة

باسل محمد صلاح الثالث بمجموع 328 درجة

محمود سامح عبد المنصف الرابع بمجموع 328 درجة

حبيب حماد سويلم الخامس بمجموع 381.5 درجة

عبدالله محمود سلامة السادس بمجموع 381 درجة

أماني ياسر زكريا السابع بمجموع 380 درجة

بلال اشرف عطوة الثامن بمجموع 380 درجة

حسن ايمن محمد التاسع يمجموع 379.5

بلال عبدالله حسن سبته العاشر بمجموع 379 درجة

أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم وهم: